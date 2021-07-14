قبيل موسم الحج.. ضبط حظائر أغنام مخالفة بـ"غزة مكة "

★ ★ ★ ★ ★

لا تحمل شهادات صحية ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية

ضبطت بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حظائر أغنام داخل حوش شعبي ضمن نطاق البلدية تديره عمالة وافدة مخالفة للأنظمة ولا تحمل الشهادات الصحية اللازمة.

وأوضحت بلدية الغزة أن العمالة المخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ولا تتبع وسائل السلامة في الذبح، بالإضافة إلى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحماية من فيروس كورونا.

وأشارت إلى ضبط 13 رأساً من الغنم ومصادرة 138 كيلوجراماً من الشحوم و49 كيلوجراماً من اللحم الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الادمي، وجرى على إثر ذلك إغلاق الموقع من قبل الفرق الرقابية التابعة للبلدية وتطبيق الإجراءات والغرامات النظامية اللازمة وفق اللوائح والأنظمة البلدية.