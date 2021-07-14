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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 199 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 10778.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعمير، وريدان، والغاز، ونماء للتأمين، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، ومشاركة ريت، وجرير، وأسواق ع العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.91%.

وكانت أسهم شركات التعمير، ودار الأركان، وإعمار ، والإنماء، والعقارية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات التعمير، والراجحي، والجوف، وأبو معطي، والعقارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 554.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23919.17 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 505 آلاف سهم تقاسمتها 1873 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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