أخبار عاجلة

الإسعاف تنقل طالبة بالثانوية من اللجنة بسبب طلق الولادة -
الراحمون يرحمهم الله ❤️ عم ناصر بيفطر ويعشى القطط من 35 سنة -
قرارات قيس سعيد دستورية 100%.. تعرف على الفصل 80 من دستور تونس -
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو -
دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها) -
وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية -
«الأهلي بيكسب بالحُكّام».. بسنت شوقي تغضب زوجها محمد فراج بسبب فريقه المُفضل -
زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب ولاية «العثمانية» بتركيا -
أمل أخير أمام هداية ملاك في أولمبياد طوكيو 2020.. هل تفعلها؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية صامطة" تغلق 8 محال مخالفة للإجراءات الاحترازية

Print
بعد تنفيذ 2355 جولة رقابية خلال أسبوعين

نفذت بلدية محافظة صامطة ممثلة في قسم الرقابة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين "2355" جولة رقابية على المحلات والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية والمطاعم، وقد اشتملت على مصادرة الأغذية الفاسدة.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 70 كيلو من الخضراوات والفواكه، و10 كيلوجرامات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مصادرة 15 كيلو مواد مجهولة المصدر، وإغلاق 8 محلات تجارية.

من جانبه أكد رئيس البلدية المكلف موسى بن حسين قحل، أن الجولات الرقابية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام للوقوف على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار .

وشدد "قحل" على أن كل من يخالف الأنظمة الوقائية والاحترازية سوف ينال العقوبات المنصوص عليها نظاماً، في الوقت ذاته أشاد بالمنشآت التي حرصت على امتثالها بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والاشتراطات البلدية.

كما وجّه قحل على أهمية مشاركة الفرد المجتمعية من خلال الإبلاغ عن المنشآت المخالفة، وأهمية الامتثال ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتبليغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة