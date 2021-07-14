القوى العاملة تعلن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من يوم الاثنين 19 يوليو وحتى الخميس 22 يوليو الجاري، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح «سعفان» أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.