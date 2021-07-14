أخبار عاجلة

الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية -
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية -
بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا -
استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا! -
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة عامل برصاصة خطأ أثناء عبثه بسلاح ناري في سوهاج

Print
إصابة عامل برصاصة خطأ أثناء عبثه بسلاح ناري في سوهاج إصابة عامل برصاصة خطأ أثناء عبثه بسلاح ناري في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم عامل برصاصة بطريق الخطأ في كتفه أثناء عبثه في سلاح نارى غير مرخص داخل منزله بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول أحمد. ف. ب «30 سنة – عامل» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بكف اليد اليسرى به فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء عبث المذكور في سلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

رئيس بعثة اليد: خسارة مباراة لاتمثل أزمة.. والأهم دور الثمانية

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تنافس على برونزية التايكوندو

دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

دراسة تكشف نتائج مفاجئة عند تلقي جرعة مزدوجة من «أسترازينيكا وفايزر» (تعرف عليها)

وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية

وزيرة التضامن الاجتماعي: توجيهات من السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية