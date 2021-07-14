إصابة عامل برصاصة خطأ أثناء عبثه بسلاح ناري في سوهاج

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أصيب اليوم عامل برصاصة بطريق الخطأ في كتفه أثناء عبثه في سلاح نارى غير مرخص داخل منزله بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول أحمد. ف. ب «30 سنة – عامل» ويقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بكف اليد اليسرى به فتحتي دخول وخروج، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، أنه أثناء عبث المذكور في سلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.