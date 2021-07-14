إجراءات عاجلة من محافظ الإسكندرية استعدادًا للعيد : وقف الإجازات

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أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فرمانات عاجلة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تضمنت وقف كافة الراحات والإجازات لكافة الكوادر الإشرافية والسائقين والعمال والملاحظين بشركة نهضة مصر لخدمات النظافة، اعتبارا من غدٍ الخميس وحتى نهاية عيد الأضحي المبارك، مشددا على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة نهضة مصر لخدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي، بواقع 2 وردية كل وردية 12 ساعة.

وذلك بجانب تجهيز سيارات ورشة متنقلة في غرب وشرق المدينة بهدف سرعة إنجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة، وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.

وأكد المحافظ على الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بتكثيف عملية رفع المخلفات من حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بجميع أحياء الإسكندرية والمحاور المؤدية لها، مع تنظيف صناديق القمامة بشكل دوري ومستمر.

على الصعيد ذاته، وجه «الشريف» رؤساء الأحياء وشركة النظافة بضرورة تواجد ورديات نظافة طوال اليوم وتدعيم مسارات كنس وجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المناطق بالمحافظة، وخاصة المناطق الساحلية وتجهيز الشواطئ وتوفير صناديق قمامة كافية بكل شاطئ وغربلة الرمالة، لكي تظهر بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها.