حفل لوائل جسار وأية عبدالله في الإسكندرية ٢٢ يوليو

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أكدت المطربة آية عبدالله أنها تعاقدت على إحياء حفل جديد بأحد الفنادق الكبرى على شاطئ الإسكندرية، الخميس 22 يوليو ، يجمعها بالمطرب القدير وائل جسار، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام : «حفلتي أنا والفنان وائل جسار إن شاء الله تالت يوم العيد الخميس ٢٢ يوليو في الإسكندرية، الحفلة هتكون ٩ ونص مساءا، ويلا بينا نحتفل بالعيد سوا».

وسيقدم جسار خلال الحفل عدد من أغنياته منها، «نخبي ليه»، «غريبة الناس»، «أنا بنسحب»، «مهما تقول»، «ما تغيبش ثوانى كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي.