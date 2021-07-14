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قفز سعر الذهب لأعلى، فى منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، استكمالا للارتفاع الكبير الذى حققه بالأمس ليحقق أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، متأثرا بهبوط الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي سجلت أعلى زيادة لها في 13 عاما، ويترقب الذهب والمستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس، والتي ستتضمن بيانات هامة حول مؤشرات موعد تقليل الدعم الاقتصادى أو رفع الفائدة .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، ظهر اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا فى استجابة سريعة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، ليتخطى سعر الذهب عيار 24 قيمة 900 جنيه للقيراط لأول مرة منذ فترة طويلة، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، ظهر اليوم ، 907 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 794جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 680 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6350 جنيهًا .

بينما شهدت أسعار الذهب عالميا، قفزة كبيرة فى الاسعار بدأت عقب الاعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري وكان متوقع زيادتها بنسبة 0.5% فقط، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية، ظهر اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأربعاء ، 805.21 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,825.48 $.

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