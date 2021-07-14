تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر تطبيق «بتروميتر»

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أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر تطبيق جديد يطلق عليه «بتروميتر».

كانت قد أوضحت شركة بتروتريد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن غدًا 15 يوليو هو آخر موعد لـ إدخال قراءة الغاز لشهر يوليو.

لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي على تطبيق بتروميتر الجديد خطوة بخطوة من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3xFoDXv

لتحميل التطبيق

الأندوريد

https://bit.ly/3d6kt2G



ios

https://apple.co/2SZatkG

جدير بالذكر أن شركة بتروتريد قد أعلنت على موقعها 14 طريقة توفرها بتروتريد لعملائها لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي