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«هيئة الدواء» تُوضح أسباب سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا: (تعرف عليها)

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بعد أسبوع من مخاطبة وزارة الصحة والسكان، جميع الهيئات والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمطالباتها بسحب ووقف تداول 68 مكملًا غذائيًا ومستحضرًا دوائيًا، أصدرت هيئة الدواء المصرية اليوم، منشورا توضح في أسباب سحب كل مستحضر من المستحضرات الـ68 السابق ذكرها.

ووفقا للمنشور الذي حصلت المصري اليوم على نسخة منه، تنوعت أسباب السحب بين عدم تسجيل مستحضرات ومخالفة مستحضرات أخرى لمواصفات التسجيل المنصوص عليها، وشملت المستحضرات الدوائية، مكملات غذائية لتقوية المناعة، وأدوية لتقوية عضلة القلب وأخرى لعلاج البنكرياس، وأخرى لتقوية الجهاز العصبي.

وتضمنت المستحضرات ما يلي:

- تشغيلة خاصة بمستحضر (cartina) الخاص بتقوية مضاعفات عضلة القلب.

- تشغيلة لمستحضر (Caron) خاص بالبنكرياس.

- تشغيلة لمستحضر (Joca).

- مكمل غذائي لتقوية المناعة pirovit.

- تشغيلة لدواءkiromix لتعويض ما بعد الجراحات.

- Larash لعلاج حب الشباب.

- تشغلية oxy للأمراض العصبية.

وننشر فيما يلي قائمة المستحضرات التي قررت هيئة الدواء سحبها من الأسواق، وأسباب السحب لكل منها:

سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.
سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.
سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.
سحب ووقف تداول 68 مستحضرًا دوائيًا.

المصرى اليوم

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