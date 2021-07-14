بعد مقاضاته.. خالد الغندور يتقدم بإعتذار لنادي أسوان

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تقدم الإعلامي خالد الغندور، بإعتذار رسمي لمجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي.

وكان مجلس إدارة نادي أسوان قرر مقاضاة خالد الغندور، ومقاطعة قناة نادي الزمالك، وذلك بعد تصريحاته بأن النادي الأهلي هو الذي سيتحمل تكاليف إقامة الفريق في القاهرة.



وكتب خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«نادي اسوان نادي كبير و انا اتكلمت مع اللواء احمد سليمان، واعتذر لو كلامي اتفهم غلط و كل تمنياتي ببقاء اسوان في الدوري لإنه نادي جماهيري».

يذكر أن نادي أسوان، قرر استكمال مبارياته في مسابقة الدوري في القاهرة، بسبب وجود مشاكل في الكهرباء الخاصة باستاد أسوان.