أخبار عاجلة

الخارجية تدين إطلاق ميليشيات الحوثي 3 طائرات مفخخة وصاروخا باتجاه السعودية -
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية -
بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا -
استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا! -
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بعد مقاضاته.. خالد الغندور يتقدم بإعتذار لنادي أسوان

Print
بعد مقاضاته.. خالد الغندور يتقدم بإعتذار لنادي أسوان بعد مقاضاته.. خالد الغندور يتقدم بإعتذار لنادي أسوان

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


تقدم الإعلامي خالد الغندور، بإعتذار رسمي لمجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة ضد النادي.

وكان مجلس إدارة نادي أسوان قرر مقاضاة خالد الغندور، ومقاطعة قناة نادي ، وذلك بعد تصريحاته بأن النادي الأهلي هو الذي سيتحمل تكاليف إقامة الفريق في القاهرة.


وكتب خالد الغندور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«نادي اسوان نادي كبير و انا اتكلمت مع اللواء احمد سليمان، واعتذر لو كلامي اتفهم غلط و كل تمنياتي ببقاء اسوان في الدوري لإنه نادي جماهيري».

يذكر أن نادي أسوان، قرر استكمال مبارياته في مسابقة الدوري في القاهرة، بسبب وجود مشاكل في الكهرباء الخاصة باستاد أسوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك ينهي صفقة سوبر

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك يرد على تصريحات سيد عبد الحفيظ

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)

الأهلي: عايزين نعرف مين أقوى الزمالك ولا اتحاد الكرة؟ (فيديو)