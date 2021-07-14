مصرع طفلة سقط عليها إناء ماء ساخن أثناء لهوها بمنزلها في سوهاج

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لقيت اليوم طفلة مصرعها إثر إصابتها بجروح سلقية متفرقة، عندما سقط عليها إناء به ماء ساخن أثناء لهوها بمنزلها بدائرة قسم أول مدينة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول مدينة سوهاج، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول الطفلة مكة. ص. خ «عامان»، وتقيم بدائرة القسم مصابه بحروق سلقيه متفرقة بالجسم بنسبه 35 %، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لهاز

انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والدها صلاح. خ. هـ «34 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجلته بالمنزل سقط عليها إناء به ماء ساخن مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها، ونفي الشبهة الجنائيةز

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.