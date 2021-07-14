سفير العراق لـ شيخ الأزهر: «نحن بحاجة إلى جهودكم لمحاربة الإرهاب»

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أكد السفير العراقي في القاهرة أحمد نايف الدليمي، إن بلاده بحاجة إلى جهود الأزهر الشريف في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب وضد محاولات التفتيت، مُضيفاً أن صوت الأزهر يصل إلى قلوب العراقيين وجميع المسلمين في العالم لأنه صوت الحكمة والعقل والاتزان، ويمثل جوهر الإسلام الحقيقي،جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأشار الدليمي إلى أن الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقى وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين، لافتاً إلى أن العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التي تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية.

ونقل السفير تحيات الرئاسات العراقية الثلاثة ( رئيس الجهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) لشيخ الأزهر.

وأشاد شيخ الأزهر حسب بيان صادر عن السفارة العراقية في القاهرة، بتمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات التي مرَّ بها وبالخطوات التي يخطوها لشغل مكانه الريادي في المحيط العربي كأحد أهم ركائز الأمن العربي، مؤكداً وقوف مشيخة الأزهر الشريف إلى جانب العراقيين جميعاً في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم.

ورحَّب شيخ الأزهر الشريف بزيارة العراق قريباً جداً، تلبية للدعوات الرسمية الموجهة له.