محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المدفن المحكوم

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أعطى اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو المهندس سيد مدنى، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ إنشاء المدفن المحكوم لتحويل كافة كميات القمامة والمخلفات الصلبة إليه، وهو الذي سيساهم في إيجاد حل جذرى لمشكلة النظافة العامة للمدينة وقرى المركز، وسيقضي على مشكلة تراكم المخلفات والقمامة بقرية عرب كيما والتي تؤرق المواطنين بالقرية.

وكلف الإدارة العامة لشئون البيئة بسرعة تسليم المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة النظافة بكوم أمبو والتي تضم عدد 1 لودر كبير، و2 عربة حمولة 45 طن، بالإضافة إلى إستكمال خطة الصيانة بالحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.