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رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:35 مساءً
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:35 مساءً
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:35 مساءً
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:34 مساءً
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:34 مساءً
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور)
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:34 مساءً
٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:33 مساءً
«سعيد» يكلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:33 مساءً
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:33 مساءً
قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل)
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الحاجة رضا.. ست بـ100 راجل تصنع الفسيخ وتبيعه فى شادر السمك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 14 يوليو 2021 03:36 مساءً
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