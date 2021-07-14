مدرب الإسماعيلي يكشف خطة الاستعداد لمواجهة بيراميدز

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أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن الجهاز الفنى وضع خطة متكملة من أجل الاستغلال الأمثل لفترة التوقف الحالية.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات صحفية: «لاعبو الفريق حصلوا على فترة راحة طويلة من أجل التقاط الأنفاس وتصفية الذهن ولتجنب تعرضهم للارهاق بعد العمل الشاق بدون راحة لمدة شهرين كاملين».

واستكمل مدرب الإسماعيلى:«التدريبات عادت لفترتين مجددا بعد انتهاء الراحة سعيا للنهوض بالمعدلات البدنية والفنية للاعبين»، مضيفا:«الفترة الحالية شهدت الاتفاق على خوض وديتين لاستعادة جاهزية الجميع بجانب التجهيز لمعسكر مغلق».

وأتم حديثه: «لدينا مواجهات صعبة ومرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك سنتطلع لاستمرار الروح القتالية والسعى جليا نحو تحقيق أفضل النتائج وتحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى».

يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها 2 اغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.