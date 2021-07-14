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محافظ أسوان: تشكيل لجنة لدراسة أسباب ظهور مستنقعات الإسكان الاجتماعي

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محافظ أسوان: تشكيل لجنة لدراسة أسباب ظهور مستنقعات الإسكان الاجتماعي محافظ أسوان: تشكيل لجنة لدراسة أسباب ظهور مستنقعات الإسكان الاجتماعي

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، العميد أيمن رضا، وعضوية الجهات المعنية، بجانب المتخصصين والاستشاريين بكليتى الهندسة بكل من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة أسباب مشكلة ظهور برك ومستنقعات بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى بمدينة دراو، من أجل وضع الحلول العلمية لهذه المشكلة والتي تشير الأسباب المبدئية لها لارتفاع منسوب المياه الجوفية في مثل هذا الوقت من كل عام، بناءًا على عرض العميد محمد البنا، رئيس مركز ومدينة دراو.

المصرى اليوم

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