«سعد» لمديرة «الطرق والكبارى» بأسيوط: «ملكيش دعوة بالتعاقدات بتتكلمي فيها ليه»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حديث المهندسة فيفى سليمان مدير الطرق والكبارى بالمحافظة خلال الاجتماع، عن أسلوب التعاقدات مع شركات رصف الطرق. وقال «سعد»: «ملكيش دعوة بالعقود انتى بتتكلمى فيها ليه انت مسؤولة عن استلام الطرق فقط».

وقالت فيفى سليمان مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، إن المشاكلات أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف خمس شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة

واشارت إلى أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.

وتابع محافظ أسيوط ان هنك بعض الشوارع غير مطابقة للماوصفات وليس كلها وهناك اتصالات مع وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وتابعوا العمل ميدانيا واكد على ان لارصف يجب ان يأخذ حقه في الدراسات والتوصيات. ولفت إلى ان الأموال المخصصة لمركزى ديروط ومنفلوط لن تخرج عنها لاى جهة أخرى. وانتقد «سعد» ممثل هيئة الطرق والكبارى قائلا :«انت لم تقدم أي معلومة أو أي شيء جديد والمفروض ان تقوم بالتحضير قبل قدومك للاجتماع»..