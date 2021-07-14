أنشطة صيفية لطلاب التربية الخاصة والدمج التعليمي بشمالي سيناء

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وافق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على بدء الأنشطة الصيفية لطلاب التربية الخاصة والدمج التعليمى وأطفال دار الرعاية المتكاملة لرعاية الأيتام، وذلك أسوة بطلاب باقى المدارس على مستوى المحافظة.

وأشارت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم اعداد مبادرة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بهذه الفئة باسم «صيفنا على كيفنا» وتحت شعار «هنسيب لك علامة» ليتم تنفيذها خلال الصيف الحالى تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتستهدف دمج هذه الفئة مع باقى الفئات ومشاركتهم في تنفيذ مشروعات الخدمة العامة خلال فصل الصيف أسوة بباقى الطلاب.

وأعلنت أن هذه المبادرة مستمرة لمدة شهر اعتبارا من انتهاء عطلة عيد الأضحى، حيث تحدد يوم السبت من كل أسبوع لتنفيذ مشروعات خدمية في مختلف المواقع التي تقدم خدمات عامة للمواطنين من نظافة وتوعية ومشاركة مجتمعية في مختلف المجالات.

يذكر أنه سبق لمحافظ شمال سيناء أن أصدر تعليماته لمسئولى التربية والتعليم بالمحافظة باستمرار افتتاح المدارس خلال العطلة الصيفية لاستقبال الطلاب وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة بالمدارس، والمشاركة في كافة الأنشطة والمبادرات على مستوى المحافظة والمستوى القومى.