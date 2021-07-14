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ترتبط بـ«الثواب والعقاب».. تطبيق «سياسة الطفلين» للسيطرة على ضعف الموارد بالهند

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تعتزم ولايات هندية تبني سياسة «الطفلين ومنح حوافز لوقف إنجاب مزيد من الأطفال، في الوقت الذي يحرم الزوجان اللذان ينجبان أكثر من طفلين من المزايا والمنافع وقد يخسران وظيفتهما في بعض الحالات.

وفي هذا السياق أعلنت ولاية أوتار براجيش، الولاية الهندية الأكثر اكتظاظا بالسكان والتي يفوق عددها على البرازيل، عن مشروع قانون يقضى بحرمان أي شخص لديه أكثر من طفلين من الإعانات والمنافع والوظائف الحكومية، بينما يتم تقديم حوافز لأحد الأبوين إذا أقدم على «تعقيم نفسه» حتى لا ينجب بعد انجاب الطفل الثاني.

أطفال مشردون في الهند - صورة أرشيفية

وأفاد تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم الأربعاء إن مشروع القانون ا قدمته حكومة ولاية أوتار براديش، والتي تخضع لسيطرة حزب بهاراتيا جانتا الوطني الهندوسي، والذي تحكم المركزية أيضا، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث، يعتبر أحد أكثر الشخصيات تشددا في الحزب، والمتوقع أن يعاد انتخابه في انتخابات الولاية العام المقبل.

أمطار غزيرة بمدينتي نيودلهي ومومباي في الهند

وأكدت حكومة الولاية أنها أعدت مشروع القانون بسبب ضعف الموارد البيئية والاقتصادية المتاحة، مما يحتم وعلى نحو عاجل توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان، لجميع المواطنين.

ومن المقرر أن يتم طرح عدة مشاريع قوانين حول الحاجة للتحكم في تعداد السكان، عندما يبدأ انعقاد جلسات البرلمان هذا الشهر.

نظمت مؤسسة تريشلا، مهرجان للأطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي، فى الهند. - صورة أرشيفية

وهناك توقعات بأن تتجاوز الهند الصين، التي تعد الأكبر في عدد السكان في العالم، في العقد المقبل، في حين شكك كثيرون في ضرورة ودوافع سياسة الطفلين المقترحة في الولايات الهندية.

أسبوع أزياء الأطفال في الهند، 3 يونيو 2016. - صورة أرشيفية

وعلى الرغم من أن ولاية أوتار براديش يسكنها 240 مليون نسمة، إلا أن الدرساة توضح أن معدل المواليد في الولاية انخفض إلى النصف في الفترة ما بين 1993 و2016 ويواصل انخفاضه، مع توقعات بأن يقل متوسط عدد الأطفال للأم الواحدة ليصل إلى 2.1 بحول عام 2025.

أطفال مشردون في الهند - صورة أرشيفية

وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاها مماثلا للانخفاض عبر الهند، مستندا إلى تقريرصادر عن المسح الوطني لصحة الأسرة في 2020، حيث كان عدد الأطفال المولودين لكل امرأة قد انخفض في 14 من 17 ولاية هندية، ليصل في الوقت الراهن إلى 2.1 لكل امرأة أو عدد أقل.

المصرى اليوم

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