رئيس مدينة بيلا يتابع أعمال النظافة بالقرى

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أجري جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأربعاء، يرافقه أحمد عبدالواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من قري المركز، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحان الثانوية العامة، ومتابعة حملات النظافة والمرور الميداني على عدد من المصالح الحكومية، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

بدأت جولة رئيس المدينة ونائبه، بالمرور على لجان الثانوية العامة بقرية الجرايدة، رافقهما رئيس الوحدة المحلية بالقرية، واطمئن خلالها على تطبيق كافة الأجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، حيث جري التأكد من أعمال تطهير مقار اللجان قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا.

وشدد رئيس مدينة بيلا، على عدم السماح بأي تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت لدى الباعة الجائلين لمنع إزعاج الطلاب.

وشملت جولة رئيس مدينة بيلا، ونائبه، متابعة حملات النظافة بقرية الشطوط، والتأكد من تنفيذ التكليفات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والأتربة من شوارعَ القرية وتوابعها، موجها بالاستمرارية في رفع القمامة في المهد لضمان منع تجمع وتراكم القمامة بالشوارع وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما قام رئيس المدينة، بزيارة الوحدة الصحية بقرية الشطوط، للوقوف على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وأطمئن على توافر الحقن والأمصال وراجع كشوف ونوبتجيات الحضور والانصراف للتأكد من وجود العاملين في الوحدة.

وتفقد رئيس المدينة ونائبه، قرية روس الفرخ، لمتابعة مستوي حالة النظافة بالقرية وتوابعها، شدد على رئيس القرية بسرعة رفع التراكمات والحفاظ على مستوى النظافة بالقرية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق القرية، مشددًا أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤل في مهام عمل.

وفاجأ «ساطور» و«عبدالواحد» على هامش الجولة الوحدة الصحية بقرية روس الفرخ، للإطمئنان على سير العمل بالوحدة والتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات، حرصاً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي، والتقيا خلال الزيارة بالأهالى للاستماع حول الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وأكد رئيس مدينة بيلا أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة الوحدات المحلية بقري المركز، لمتابعة مستوي أداء رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، مشددًا على ضرورة التجاوب المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والاستماع إلى شكاواهم وإتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.