أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
«سعيد» يكلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية -
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى -
قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تراجع واردات الصين يدفع النفط للانخفاض

Print
تراجع واردات الصين يدفع أسعار النفط للانخفاض تراجع واردات الصين يدفع النفط للانخفاض

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

انخفضت البترول اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام بينما قدمت التوقعات باستمرار تراجع المخزونات الأمريكية بعض الدعم.
ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.8 % إلى 76.11 دولار للبرميل ، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو ما يعادل 0.6 % إلى 74.79 دولار للبرميل.
وانخفضت واردات الخام الصينية ثلاثة بالمئة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات.
وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة "جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار مما قلص هامش ربح المصافي".
وتابعت "إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فأن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة وخاصة الهند".
لكن السوق لقيت بعض الدعم من تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حسبما قال مصدران بالسوق أمس الثلاثاء نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي.
وذكر المصدران أن مخزونات الخام تراجعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو .
وإذا تأكد الأمر اليوم الأربعاء عندما تُصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الأسبوعية، فسيمثل ذلك الأسبوع السابع على التوالي من انخفاض المخزونات الأمريكية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

ارتفاع وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع

بعد ارتفاعه 8.5 % خلال الأيام الماضية.. أسعار النفط تتراجع

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد

رغم ارتفاع أسعار النفط.. الماء أغلى من البنزين في هذا البلد