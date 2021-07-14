موقف سوداني جديد في قضية سد النهضة: نرفض إدراج تقاسم المياه ضمن المفاوضات

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بحث وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس، بمكتبه اليوم، مع مبعوثة الاتحاد الاوروبي للقرن الافريقي انيتي ويبر، ملف سد النهضة الاثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان واثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق.

وجدد وزير الري تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، باشراك ضامنين، لهم اثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الافريقي، مشيرا إلى ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يكون احد المراقبين للمفاوضات، مؤكدا أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم.

وجدد عباس رفض السودان لادراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي اعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٠١٥، وقال إن مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها اثيوبيا، لابد ان تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها اثيوبيا وتمنعها حين تريد، وطالب بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد.

واكد وزير الري لمبعوثة الاتحاد الاوروبي على موقف السودان الثابت بان تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث وان يكون السد عاملا للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع.