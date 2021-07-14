أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
«سعيد» يكلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية -
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى -
قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة

Print
ستقام الصلاة بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

اعتماد 245 جامعاً ومسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى بالقنفذة

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الشيخ الحسن بن نوري السيد، 245 جامعاً ومسجداً مساندًا ومصلى لُتقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة ومراكزها وقراها لهذا العام 1442هـ.

كما تم اعتماد أسماء الأئمة والخطباء بتلك الجوامع والمساجد المساندة والمصليات الذين سيؤمون الناس ويؤدون الخطب بهم مع المحافظة على ضوابط الاحترازات الوقائية من حيث التباعد، ولبس الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، نظرًا لاستمرار جائحة كورونا واستمرار التوجيه من الجهات المختصة بالعمل بالإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة.

وأفاد الفرع في تعميم حصلت "سبق" على نسخة منه بأن صلاة العيد في محافظة القنفذة وتوابعها ستقام بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة تماشيًا مع السنة المطهرة، وحسب التوقيت المحلي لمحافظة القنفذة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

في جولة مفاجئة.. أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

بدعم من منصة إحسان.. "أيتام جدة" تقدم كسوة العيد لـ2614 مستفيدًا

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

استقالة أم إجبار عليها.. خطر يهدّد بقاء "بايدن" على عرش أمريكا!

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا