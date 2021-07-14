«قاعة أفراح وبوكيه ورد» من محافظ دمياط لـ«ميادة» يوم زفافها: «دي بنتي» (صور)

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وقفت أمام محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ودموعها تتحجر في عينيها تلتمس منها مساندتها والوقوف بجوارها، وقالت أنه يتيمة الأبوين، وتتمني أن تحيي فرحها في أحد قاعات الأفراح وهو ما عجزت عن توفيره لضيق ذات اليد.

الفتاة التي تدعي مياده أطلقت كلماتها المؤثرة خلال لقاء المواطنين الدورى الذي يعقد بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنها يتيمة الأبوين وظروفها الاجتماعية صعبة، وقالت: «نفسى في قاعة أفراح أعمل فيها حفل زفافى وظروفي أنا وخطيبي لا تسمح لنا بتكاليف أي قاعة، وفرحنا متعطل على كدة.. ونفسي حضرتك تحضري فرحي»، وفوجئت بقيام المحافظ بموافقتها على الحضور، ثم طلبت بياناتها من أفراد مكتبها.

أيام قليلة وتلقت ميادة اتصالا هاتفيا من مكتب المحافظ بحجز قاعة فاخرة في رأس البر لإتمام حفل زفافها، وفوجئت العروس، يومها، بدخول المحافظ ومرافقوها للقاعة مساء الثلاثاء لتهنئتها وتقديم بوكيه ورد لها والتقاط عدد من الصور التذكارية وسط كلمات الشكر والثناء وفرحة غامرة من العروسين والموجودين بالقاعة التي امتلأت بباقات الورود.

وقالت الدكتورة منال عوض لـ«المصرى اليوم»: «لم أتردد لحظة في قبول دعوتها لحضور حفل زفافها، اعتبرتها بنتى ويكفينى نظرات الفرحة والسعادة الغامرة التي شاهدتها في عيونها».

وأضافت: بمجرد عرض الأمر على البعض وجدت تجاوبا لدعمها والوقوف بجوارها يوم زفافها الذي افتقدت فيه حضور أبويها، ولم أندهش من هذا التجاوب من جانب أبناء دمياط فهو سمة يتميز بها أهالى دمياط، واختتمت: «الدنيا بخير».