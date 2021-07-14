صحة شمال سيناء : إعدام 86 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 19 محضرًا

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن إعدام 86 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 19 محضر صحة، خلال حملة على أماكن تداول الأغذية بمدينتي العريش والشيخ زويد، استعدادًا لعيد الأضحي المبارك.

وأكد بيان صادر عن المديرية، أنه بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة وكيل وزاره الصحة بشمال سيناء وتكليف من الدكتور رمضان توفيق الوكيل الوقائي بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والأغذية المقدمة للمواطنين بالتزامن مع اقتراب العيد قامت إدارة مراقبه الأغذية برئاسة عرفات موسى مراقب أغذية المديرية بشن حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية بمدينتي العريش والشيخ زويد.

أضاف البيان أن الحملة قامت بالمرور على 67 منشأه غذائية بالعريش والشيخ زويد، وأسفرت عن سحب عدد 32 عينة متنوعة للفحص والتحليل، تحرير عدد 7 محاضر للقرار ٩٦، تحرير عدد ١٢ محضرا للقرار ٩٧، إعدام 86 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة، وإعدام 34 لترا من المشروبات والزيوت.

أشار البيان إلى استمرار إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية في نهجها للحفاظ على صحة مواطنى شمال سيناء من خلال إحكام الرقابة على الغذاء المقدم للمواطنين خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.