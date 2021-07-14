رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1595 لسنة 2021، بنقل ملكية قطع الأراضي الأربع المحدد بيانتها بعقد مبادلة وذلك من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة إلى بنك الاستثمار القومي.

كما أصدر «مدبولي» قرار 1598 لسنة 2021 محمد بكر عبدالفضيل وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

كما أصدر قرار رقم 1602 لسنة 2021، بإلزام وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص العامة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2021.

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