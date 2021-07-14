أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
«سعيد» يكلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية -
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى -
قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

Print
رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 1595 لسنة 2021، بنقل ملكية قطع الأراضي الأربع المحدد بيانتها بعقد مبادلة وذلك من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة إلى بنك الاستثمار القومي.

كما أصدر «مدبولي» قرار 1598 لسنة 2021 محمد بكر عبدالفضيل وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

كما أصدر قرار رقم 1602 لسنة 2021، بإلزام وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص العامة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2021.

وللاطلاع على التفاصيل:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟