شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك (صور)

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هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى.

وترأس البابا اليوم وفدا من أحبار الكنيسة، خلال زيارته لتهنئة فضيلة شيخ الأزهر بعيد الأضحى بمشخية الأزهر.

في سياق متصل، طيب البابا تواضروس الثاني، مساء أمس، جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون بمشاركة ٤ من الآباء الأساقفة رؤساء الأديرة وعدد من الرهباومجمع رهبان الدير.

وشارك البابا من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، والأنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة.

ويأتي التطييب بمناسبة عيد نياحة الأنبا بيشوي الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا، الخميس.

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك