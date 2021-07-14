أخبار عاجلة

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية -
«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا -
إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء -
ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟ -
لقاء رياضي لذوي الهمم بكفرالشيخ -
التصدي لـ 5 حالات تعدى بالبناء بدون ترخيص في القليوبية (صور) -
٩٩,١٤% نسبة الحضور في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
«سعيد» يكلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية -
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة ويمنع الموظفين من دخول المبنى -
قيس سعيد.. «العصفور النادر» الذي حرّر تونس من الإخوان (بروفايل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صفية العمري تكشف الشائعة التي «دمرت حياتها»

Print
صفية العمري تكشف الشائعة التي «دمرت حياتها» صفية العمري تكشف الشائعة التي «دمرت حياتها»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة صفية العمري، عن شائعة طاردتها لفترات طويلة، وهي الترويج بأنها أجرت جراحة تجميلية فاشلة أسفرت عن تشويه وجهها.

وأضافت العمري خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، أمس، على فضائية «أون on» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مروج الإشاعة استغل مرضها وإصابتها بالعصب السابع وخضوعها للعلاج لفترات طويلة جراء ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه، وروج لإشاعته.

وأضافت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم «صاحب الإدارة بواب عمارة»، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع «الشال» على وجهها، حيث جسّدت حالة إصابة بشلل وتجري على الكوبري، فخرج الدور طبيعيًّا، وتابعت: «في هذا التوقيت قيل أنني خضعت لجراعة تجميلية فاشلة شوهت وجهي».

وأشارت صفية إلى أن طبيبها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تعافت بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.

وظهرت العمري مؤخرًا، في فعاليات الدورة الخامس لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نهاية يونيو الماضي

وخلال المهرجان، توجهت كل من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبالشكر لها عن تجسيدها للمرأة المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟