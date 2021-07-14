صفية العمري تكشف الشائعة التي «دمرت حياتها»

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كشفت الفنانة صفية العمري، عن شائعة طاردتها لفترات طويلة، وهي الترويج بأنها أجرت جراحة تجميلية فاشلة أسفرت عن تشويه وجهها.

وأضافت العمري خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، أمس، على فضائية «أون on» والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن مروج الإشاعة استغل مرضها وإصابتها بالعصب السابع وخضوعها للعلاج لفترات طويلة جراء ارتخاء في العين وشلل في الجزء الأيسر من الوجه، وروج لإشاعته.

وأضافت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم «صاحب الإدارة بواب عمارة»، مؤكدة أنها قدمت مشهدًا وهي مريضة وتضع «الشال» على وجهها، حيث جسّدت حالة إصابة بشلل وتجري على الكوبري، فخرج الدور طبيعيًّا، وتابعت: «في هذا التوقيت قيل أنني خضعت لجراعة تجميلية فاشلة شوهت وجهي».

وأشارت صفية إلى أن طبيبها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تعافت بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.

وظهرت العمري مؤخرًا، في فعاليات الدورة الخامس لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نهاية يونيو الماضي

وخلال المهرجان، توجهت كل من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبالشكر لها عن تجسيدها للمرأة المصرية.