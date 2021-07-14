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للمرة الثانية ..تجديد حبس حسن راتب 15 يوما فى قضية الآثار مع "نائب الجن والعفاريت"

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للمرة الثانية ..تجديد حبس حسن راتب 15 يوما فى قضية الآثار مع "نائب الجن والعفاريت" للمرة الثانية ..تجديد حبس حسن راتب 15 يوما فى قضية الآثار مع "نائب الجن والعفاريت"

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،للمرة الثانية، حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يومًا، احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية الآثار المتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت"

كانت النيابة العامة ،قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض. كماقرر قاضى المعارضات تجديد حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات .

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه- من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات.

ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه. وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.

وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار.

المصرى اليوم

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