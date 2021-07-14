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البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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عقد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنفيذيًا بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء.

وشدد المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الخدمات بالمحافظة لاستقبال العيد المبارك.

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، خطة المديرية طوال فترة العيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الـ24 ساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.

ووجه المحافظ، بوضع خطة مرور ميداني لمراقبي الأغذية للتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، فيما استعرض وكيل وزارة ، خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد.

ووجه المحافظ مدير التموين بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، لتكثيف الحملات الرقابية على الطرق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع المختلفة، للتأكد من جودتها ومطابقتها للاشتراطات، مشدداً على ضرورة التأكد من توافر جميع السلع الغذائية بشكل يغطي احتياجات المواطنين.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مديرية التموين، وإدارة البيئة، لمنع عمليات ذبح الأضاحي خارج المجازر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تشكيل لجان للمتابعة طوال فترة العيد وبضرورة تطبيق الضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالمساجد الكبرى، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة زوار بيوت الله، مشددًا على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات.

المصرى اليوم

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