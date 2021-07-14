تأجيل نظر قضية مرتكب «مجزرة طوخ» لجلسة 11 سبتمبر المقبل للمرافعة

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قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بقرية السيفا التابعة لدائرة مركزشرطة طوخ المعروفة إعلاميا بـ«مجزرة طوخ» لجلسة لجلسة 11 سبتمبر المقبل للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل ماهر وخالد إبراهيم وحضور إيهاب سمير وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

وكان قد ورد تقرير الطب النفسي بشأن المتهم، والذي أكد أن المتهم كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما أن المتهم بكامل قواه العقلية حاليا، وأنه غير صحيح ادعاءه بأنه مريضا نفسيا ولم يكن بوعيه عند ارتكاب الواقعة.

وترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى عندما تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتعدى شخص على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين وانتقلت قوة أمنية وتبين قيام المتهم بطعن عددا من أفراد قريتة في الشارع ما أدى إلى وفاة الدكتور «ضياء .ع» و«محمد .ع»، وإصابة 4 آخرين، إثر تعدي المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه ضياء الدين .ع.م.م، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى منها قتل المجني عليه «محمد .ع.ب» عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 4 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.