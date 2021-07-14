تسجيل صوتي مُسرب يكشف وصف رئيس نادي ريال مدريد لـ رونالدو بـ«المريض»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسرّب مقطع صوتي جديد لمحادثات رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، منذ ساعات، ويهين فيه نجوم الفريق السابقين بكرة القدم في عام، 2012،

إذ نشرت مجلة «El Confidencial» الإسبانية مجددا تسريبات تعود إلى عام 2012 ينتقد خلالها بيريز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووكيله، خورخي مينديز، بالإضافة إلى مدرب الفريق وقتها، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال «بيريز» عن اللاعب في التسريبات الصوتية: «شخص مجنون، أحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيا، لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، ما فعله مؤخرا ورآه العالم كله، لا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق؟».

وسبق للمجلة الإسبانية في وقت سابق، من يوم أمس الثلاثاء، نشر تسجيل صوتي لـ«بيريز» يعود إلى عام 2006، عقب ولايته الأولى كرئيس للنادي الملكي والتي انتهت بالاستقالة في فبراير من ذلك العام، ينتقد فيه بطريقة مهينة أسطورتي النادي الملكي الحارس إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.

وأضاف «بيريز»: «مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال، هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات».

وتابع بيريز في انتقاد البرتغاليين بالحديث عن ظهير أيسر الفريق السابق، فابيو كوينتراو: «شخص آخر لا نفع منه داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ثمل ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض».