أخبار عاجلة

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا -
"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضباب: قديم وتم القبض على المخالف -
لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف" -
أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية -
"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان -
البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر -
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح  .. والموعد النهائي -
لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه -
«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها -
«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تسجيل صوتي مُسرب يكشف وصف رئيس نادي ريال مدريد لـ رونالدو بـ«المريض»

Print
تسجيل صوتي مُسرب يكشف وصف رئيس نادي ريال مدريد لـ رونالدو بـ«المريض» تسجيل صوتي مُسرب يكشف وصف رئيس نادي ريال مدريد لـ رونالدو بـ«المريض»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسرّب مقطع صوتي جديد لمحادثات رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، منذ ساعات، ويهين فيه نجوم الفريق السابقين بكرة القدم في عام، 2012،

إذ نشرت مجلة «El Confidencial» الإسبانية مجددا تسريبات تعود إلى عام 2012 ينتقد خلالها بيريز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووكيله، خورخي مينديز، بالإضافة إلى مدرب الفريق وقتها، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال «بيريز» عن اللاعب في التسريبات الصوتية: «شخص مجنون، أحمق ومريض، يعتقد نفسه طبيعيا، لكنه ليس كذلك، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها، ما فعله مؤخرا ورآه العالم كله، لا أفهم سبب قيامه بهذا الأمر على الإطلاق؟».

وسبق للمجلة الإسبانية في وقت سابق، من يوم أمس الثلاثاء، نشر تسجيل صوتي لـ«بيريز» يعود إلى عام 2006، عقب ولايته الأولى كرئيس للنادي الملكي والتي انتهت بالاستقالة في فبراير من ذلك العام، ينتقد فيه بطريقة مهينة أسطورتي النادي الملكي الحارس إيكر كاسياس وراؤول غونزاليس.

وأضاف «بيريز»: «مينديز (وكيله) لا يأمره بأي شيء، مثلما لا ينصح مورينيو بأي شيء، بدون أي عقلية، لديهما غرور كبير، كلاهما مدلل، المدرب وهو، لا يران الواقع، لأنهما يمكنهما كسب الكثير من المال، هذان أمران غير طبيعيين، لأننا نتحدث عن الكثير من المال في حقوق التسويق، الجميع يكرههما بطريقتهما وهو ما يؤثر على الإعلانات».

وتابع بيريز في انتقاد البرتغاليين بالحديث عن ظهير أيسر الفريق السابق، فابيو كوينتراو: «شخص آخر لا نفع منه داخل ريال مدريد، لا يفعل أي شيء وهو ما يؤثر بالسلب على النادي، ثمل ومورينيو أحمق، ليس الأمر لأنه لا يريد اللعب، أمر غير طبيعي على الإطلاق، يقود السيارة بدون رخصة، يعاني من الضغط والمرض ولكن المدرب لا يأبه، إنه مريض».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

رئيس مجلس النواب يحيل 3 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

«تنفيذي المنيا» يناقش استعدادات الصحة للموجه الثالثة لوباء كورونا

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

إصابة طالبتين بدسوق وسيدي سالم بحالات إغماء

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟

ما عدد فصوص الثوم التي تحتاج تناولها يوميًا؟