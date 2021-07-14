صولات أهلاوية على الأراضي المغربية.. لقب عربي ثمين ومشاركة مونديالية

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يستضيف ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

جماهير الأهلي أبدت تفاؤلها بخوض المارد الأحمر المواجهة في الدار البيضاء، مستعيدة العديد من الذكريات الجميلة لفريقها على الأراضي المغربية.

لقب عربي ثمين يحسمه الأهلي في الوقت القاتل

مباراة عالقة في أذهان أنصار الأهلي على مدار الدهر، تلك التي جمعته بالرجاء البيضاوي المغربي بملعب الأخير في ختام بطولة النخبة العربية عام 1997، حيث كان أبناء التتش مطالبون بالفوز كي يحرزوا اللقب وهو ما تحقق بالفعل مع الثواني الأخيرة من عمر المواجهة من خلال ثنائية قاتلة حملت توقيع سمير كمونة وهادي خشبة.

مشاركة مونديال وختام مسيرة أبوتريكة

رغم أنها لم تكن المشاركة المثالية للاهلي في نسخة 2013 لكأس العالم للأندية، إلا أنه كان مُمثل أفريقيا للمرة الخامسة في المونديال المصغر محتفظاً بالرقم القياسي من حيث عدد المشاركات.

وحقق الأهلي المركز السادس في تلك النسخة من كأس العالم للأندية التي احتضنتها المغرب وشهدت على نهاية مشوار محمد أبوتريكة والذي خاض اّخر مبارياته بقميص الأهلي أمام جوانزو الصيني.

انتصارات على المستوى الأفريقي

وشهدت الملاعب المغربية على العديد من الانتصارات للأهلي في مواجهة أندية المغرب في مقدمتها انتصارين على فريق الوداد البيضاوي في عقر داره في نسختي 2016 و 2019-2020 من دوري أبطال أفريقيا، كذلك الفوز على فريق كلاس المغربي في أبطال الكؤوس عام 1984 بهدفين دون رد.