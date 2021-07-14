للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. اعتداء كمسارية على أمين شرطة ببركة السبع بسبب تذكرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو اعتداء الكمسارية على أمين شرطة في محطة بركة السبع، بالمنوفية، بسبب عدم دفع ثمن التذكرة في القطار الروسي خط القاهره- الإسكندريه.

وأوضح الفيديو مشاجرة بين الكمسارية اللذين امسكوا بأمين الشرطة وقاموا بإنزاله من القطار، وذلك لتحرير محضر.

جدير بالذكر أن حالات المشاجرات بين الركاب والكمسارية تزايدت في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تعديل لائحة غرامات التحصيل والقرارات الصارمة من وزارة النقل والسكة الحديد بتحصيل الغرامات والحد من التهرب من دفع التذكرة.