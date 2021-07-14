الإسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية

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انطلقت المرحلة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS، والتي تركز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث

على ضفاف قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية التي أطلقها في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر ٢٠١٧.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

واحتضنت، اليوم الأربعاء، محافظة الإسماعيلية المرحلة الرابعة من المبادرة بالتركيز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، إذ تم التوافق على القيام بتنظيم نسخة شبابية من المبادرة بمشاركة خمسة عشر شابا وفتاه، بواقع خمسة مشاركين من كل دولة.

وخلال الاحتفال، أشاد الحضور بمحافظة الإسماعيلية وحفاوة الإستقبال، وقام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير دولة قبرص بمصر، والسيد ايريك احد رجال الأعمال اليونانيين من اصل مصري، والدكتور هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ. كما قامت الوزيرة بإهداء درع الوزارة لمحافظ الإسماعيلية.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

وتم تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة في إبريل 2018 بمشاركة ٢٥٠ من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وبحضور رؤساء الدول الثلاث بمحافظة الإسكندرية.

كما تم تحت رعاية الرئيس تنظيم العديد من الزيارات للوفد اليوناني والقبرصي للاماكن السياحية والدينية والاماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية .

وتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من أبناء الجاليات الثلاث بانجلتر٠ وتنفيذ المرحلة الثالثة باستراليا.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)