أخبار عاجلة

المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا -
"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضباب: قديم وتم القبض على المخالف -
لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف" -
أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية -
"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان -
البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر -
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح  .. والموعد النهائي -
لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه -
«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها -
«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المرحلة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS، والتي تركز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث
على ضفاف قناة السويس، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية.

وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح بإحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية التي أطلقها في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر ٢٠١٧.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

واحتضنت، اليوم الأربعاء، محافظة الإسماعيلية المرحلة الرابعة من المبادرة بالتركيز على الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث، إذ تم التوافق على القيام بتنظيم نسخة شبابية من المبادرة بمشاركة خمسة عشر شابا وفتاه، بواقع خمسة مشاركين من كل دولة.

وخلال الاحتفال، أشاد الحضور بمحافظة الإسماعيلية وحفاوة الإستقبال، وقام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفير دولة قبرص بمصر، والسيد ايريك احد رجال الأعمال اليونانيين من اصل مصري، والدكتور هاني نعمة الله عضو مجلس الشيوخ. كما قامت الوزيرة بإهداء درع الوزارة لمحافظ الإسماعيلية.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

وتم تنفيذ النسخة الأولى من المبادرة في إبريل 2018 بمشاركة ٢٥٠ من الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في ، وبحضور رؤساء الدول الثلاث بمحافظة الإسكندرية.

كما تم تحت رعاية الرئيس تنظيم العديد من الزيارات للوفد اليوناني والقبرصي للاماكن السياحية والدينية والاماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية .

وتم تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة من أبناء الجاليات الثلاث بانجلتر٠ وتنفيذ المرحلة الثالثة باستراليا.

محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)
محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)
محافظة الاسماعيلية تحتضن النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية (NOSTOS)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر

البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

سائق وراء سرقة مصوغات وساعات يد فى مصر الجديدة

اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

اعداد تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية

ايتيدا : صرف 70 مليون جنيه لـ 131 شركة مصرية مستفيدة من برنامج المساندة التصديرية