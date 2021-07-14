هاني رمزي يتدخل في واقعة «قطار منوف»

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سعى الفنان هاني رمزي إلى التواصل مع صاحب واقعة «قطار منوف»، منذ ساعات، من أجل دعوته مع ابنته على عرض مسرحية الفنان التي تحمل اسم «أبوالعربي».

وقال «رمزي» عبر تغريدة بـ«تويتر»: «عايز أوصل للراجل اللى انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة لكي أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحية أبوالعربي في العيد».

أثار فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، استياء واسعا بعد أن ظهرت فيه طفلة لا يتجاوز عمرها 8 سنوات وهي تبكي إثر تعرض والدها للإهانة على يد محصل تذاكر بأحد القطارات، بعد أن عجز الأول عن سداد قيمة التذكرة، مما أثار ردود أفعال انتهت بقرار حاسم من هيئة سكك حديد مصر.

كما أظهر الفيديو قيام إحدى السيدات داخل القطار بمحاولة سداد قيمة تذكرة الركوب عن الأب، بينما يقوم عدد من ركاب القطار بتهدئة الطفلة، في الوقت الذي يرفض فيه المحصل استلام قيمة التذكرة من الراكبة التي وثقت الواقعة بالفيديو.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل مكثف عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في واقعة صفع المواطن، ورفض المحصل الحصول على قيمة التذكرة التي حاول الركاب سدادها، حيث أصرّ المحصل على احتجازه داخل القطار لتسليمه للشرطة، قبل أن يقوم الأهالي بإنزاله في إحدى المحطات.

وسلّمت السيدة، التي تعمل محامية وتدعى هناء زكي، نسخة من الفيديو الذي يثبت الواقعة، إلى شرطة السكة الحديد في شبين الكوم في محافظة المنوفية، شمال القاهرة، من أجل فحص الواقعة.

وفي أول تحرك رسمي إزاء الوقعة، أصدرت هيئة السكك الحديدية في مصر، الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه عن إيقاف «كمسري» القطار عن العمل، وإحالته للتحقيق الفوري.

وذكرت الهيئة أن «المخطئ سينال عقوبة مغلظة، فلا تهاون في حق أي راكب بخاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب».

واستكملت الهيئة أنه عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية، مؤكدة في بيانها الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.

يذكر أن مسرحية «أبوالعربي» بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين، والعمل من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.