بسبب صيانة خط الصعيد .. قطع المياه عن أحياء بالقاهرة غدا الخميس (اعرف منطقتك)

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أعلنت شركة المياه والصرف الصحي، عن قيامها بأعمال الصيانة بخط رافع الصعيد بمدينة السلام، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن منطقة مساكن الضباط امتداد الضباط ومساكن الصعيد ج ز الوادي، ومساكن الجيزه التجاري والنيل.



كما تنقطع المياه عن: مساكن الإسكان الاجتماعي أملاك 8 ومركز تدريب الحرس الجمهوري والبصريات ومستشفى السلام العام وموقف الإقليم الجديد ومنطقه السوبر جيت خلف الحرفيين وقسم شرطة السلام أول وملحقاته. من الساعة العاشره مساء الخميس حتى صباح الجمعة التالي.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتره المذكورة، كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب وعلى من يرغب في توفيرها الاتصال على الخط الساخن 125.