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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

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تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، إذ يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين20 وحتي 37 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 33 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 32 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، ما بين 20 إلى 37 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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