غرفة الصناعات و تصديري الغذائية يدعمان للتواجد المصري في قلب افريقيا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً

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شاركت كل من غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات ا والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أمس الثلاثاء في معرض المنتجات المصرية بجنوب السودان في إطار دعمهما لمشاركة القطاع الغذائي بالمعرض ونفاذ الشركات المصرية الي سوق جنوب السودان.

كما شارك البنك الأهلى المصرى في رعاية معرض «صنع في مصر» بجنوب السودان حيث من المقرر أن يفتتح أول فرع له بجنوب السودان خلال العام الحالى.

وافتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان فعاليات معرض "صنع في مصر" المقام بالعاصمة جوبا في الفترة من 13 إلي 18 يوليو 2021.

وشارك في الافتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الاستثمار بجنوب السودان وعدداً من كبار المسئولين ورؤساء المنظمات الاقتصادية بدولة جنوب السودان.

واكدت كل من غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان مشترك، علي دعمهم الكامل لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية للتواجد المصري في قلب افريقيا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً والعمل علي دفع وتعزيز التكامل الاقتصادي المصري مع دولة جنوب السوادان الشقيقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية، مشاركة الغرفة لدعم الشركات المصرية بالقطاع الغذائي في معرض "صنع في مصر" بدولة جنوب السودان يأتي في اطار تنشيط وتوطيد العلاقات بين مصر والدول الأفريقية بصفة عامة، ودولة جنوب السودان الشقيقة بصفة خاصة.

واشاد المدير التنفيذي للغرفة، بالخطوات الجادة للحكومة المصرية ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، بالعمل علي تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار مع جنوب السودان حيث تم الاتفاق علي انشاء معرض دائم للمنتجات المصرية وافتتاح أول فرع للبنك الأهلي المصري في سبمتبر القادم، بما يساهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين في السنوات المقبلة.

واشار البسيوني، إلي التواجد الفعال والتمثيل القوي لقطاع الصناعات الغذائية المصري بمعرض جوبا للمنتجات المصرية بجنوب السودان من خلال مشاركة الغرفة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ونحو ٩ شركات تابعة لها لعرض مختلف المنتجات الغذائية من زيوت طعام ومكرونات وأرز وسكر ومشروبات وغيرها.

من جانبها قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن التوجه نحو الاسواق الافريقية وخاصة السودانية يمثل فرص نمو ضخمة للصناعة الوطنية والصادرات وزيادة الاستثمارات، مشيره إلي المشاركة الإيجابية لعدد من مصدري الصناعات الغذائية والشركات الراغبة في النفاذ الي سوق جنوب السودان ودعم المجلس لتواجدهم ومشاركتهم بمعرض صنع في مصر بالعاصمة "جوبا" لعقد لقاءات علي مستوي تبادل الأعمال والشراكات التجارية مما يعزز من فرص نمو الصادرات المصرية وزيادة حجم التجارة مع جنوب السودان الشقيق.

واضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السودان تمثل احد اهم الاسواق الواعدة في استراتيجية المجلس لتنمية الصادرات وتأتى استكمالا للمبادرة التى بدأها المجلس فى النفاذ للأسواق الأفريقية من خلال تنظيم زيارات وبعثات تجارية لمختلف الاسواق الافريقية بداية من السودان مرورا بأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان والتى من المقرر إستكمالها خلال الأشهر القادمة لباقى الدول الأفريقية المستهدفة أمام الصناعات الغذائية المصرية.

ومن الجدير بالذكر، أن نحو 40 شركة مصرية شاركت في معرض صنع في مصر بدولة جنوب السودان تمثل الصناعات الغذائية بمختلف قطاعاتها من عصائر وصلصات ومربى وصوصات ومكرونات وزيوت طعام ومنتجات مطاحن وغيرها من منتجات لقت قبول لدى الحضور. بالإضافة إلى الملابس الجاهزة، والجلود، والاثاث، والمنتجات اليدوية، المفروشات، والكيماويات والاسمدة والمنظفات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والمستلزمات والمعدات الزراعية والمنتجات والمستلزمات الطبية، والتعبئة والتغليف، بجانب الكتب والثقافة.