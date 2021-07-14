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رئيس إيران قبل انتهاء مدته يفاجئ العالم : نستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

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رئيس إيران قبل انتهاء مدته يفاجئ العالم : نستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% رئيس إيران قبل انتهاء مدته يفاجئ العالم : نستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

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أعلن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أن بلاده تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لأغراض سلمية عند الضرورة، حيث لم يعطل الاتفاق النووي الصناعة النووية الإيرانية. وأشار إلى أن الاتفاق النووي أخرج ملف إيران النووي من الفصل السابع، كما حقق اعترافا دوليا بحقها في تخصيب اليورانيوم.

ووجه روحاني انتقادا للبرلمان، قائلا: لو تم العمل بدقة بالمادة 60 من الدستور، التي تضع الأمور التنفيذية بعهدة الرئيس والحكومة، لتم رفع ‎العقوبات منذ شهر مارس الماضي، مضيفا: لقد سلبوا الفرصة من يد ، معربا عن أمله أن تتمكن الحكومة المقبلة من إنهاء المهمة.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي أثبت أنه يمكن حل القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى عن طريق الحوار. وأكد أن العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، حرمت بلاده من عوائد مالية تقدر بـ 60 مليار دولار سنويا، كما أنها أعاقت الاستيراد.

من المقرر أن يتسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهام الحكم في أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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