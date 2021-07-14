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المحرك قد يقف أثناء القيادة.. "التجارة" تستدعي 5.256 مركبة هوندا
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:25 مساءً
"الحياة الفطرية" حول فيديو صيد الضباب: قديم وتم القبض على المخالف
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:25 مساءً
لتوطين القطاعات التي يشرف عليها "ساما".. تفاهم يجمع "الموارد" مع البنك المركزي و"هدف"
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:25 مساءً
أمانة الشرقية تغلق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:25 مساءً
"الأرصاد": أمطار على منطقة جازان
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:25 مساءً
البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر
-
الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح .. والموعد النهائي
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
البابا فرنسيس يغادر المستشفى ويصل الفاتيكان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 يوليو 2021 02:47 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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