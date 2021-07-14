الاحصاء : 3.4 ألف كيلو متر مساحة الشعب المرجانية بالبحر الاحمر

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء ان إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها في الزراعة بلغت 6.5 مليار م3 عام 2019/2020 وكانت موزعة على أقاليم الدلتا تضمنت 2.1 مليار م3 أقليم شرق الدلتا و 3.0 مليار م3 أقليم وسط الدلتا و 1.4 مليار م3 أقليم غرب الدلتا

وبلغت إجمالي مساحات الغابات الشجرية التي تم أنشائها بأستخدام مياه الصرف الصحى المعالج كانت 11195 فدان خلال عام 2019 وأكبر مساحات أنشئت كانت في محافظات أسوان (2185) فدان وسوهاج (2000) فدان والأقصر (1700) فدان على التوالى.

وجاءت مـــحـــافــظــــة الدقــهليــة مــن أكـــثر الـمـحـافــظـات الـتي استــخـدمــــــت ميـــــاه الصــــرف الــزراعـــي المـــعاد استخـــدامـــه بكــمية قدرها 1.9 مليـــار م3/شهر وبنسبة بلغت 29% مـن إجــمالي كـمية مياه الصــرف الزراعــي المعــاد استخــدامه عـلى مسـتوى الجــمـهورية وذلك خــلال عـام 2019/2020

وقال الجهاز ان مساحة منطقة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر بلغت 3.4 ألف كيلو متر مربع وذلك خلال عام 2019.