خبراء الرى والزراعة : نستهدف تحويل 3 مليون فدان لأنظمة الري الحديث

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نظمت هندسة الموارد المائية والري بشبين القناطر لقاء إرشادي لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث بشبين القناطر بمشاركة مديري الجمعيات الزراعيه بحضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث والمهندس مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجية المائي بوزارة الري والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية والدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية.

أكدت قيادات وزارتي الري والزراعة أن التحويل لأنظمة الري الحديث وأهمية تبطين الترع والمساقي الخصوصية واستخدام أدوات الري الحديث يساعد في توفير المياه لري الزراعات مشيرين ان المشروع يستهدف تغطية 3 مليون فدان من خلال دخولها منظومة الري الحديث بجميع المحافظات.

حث المشاركون على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والبداية بمحافظتي القليوبية وبني سويف حيث ان مشروعات تاهيل الترع يحتاج بالتوازي ان يقوم الفلاحين بإستخدام منظومة الري الحديث لتقليل الهدر في مياه الري.

أشار المشاركين في اللقاء أن خطة وزارة الري في مجال منظومة ري الأراضي الحديثة تهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.

وأشاروا إلى أن الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الري تقوم بعرض بعض المواد الإعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديثة وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.