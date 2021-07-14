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الاتحاد الدولي للجودو يقرر تعيين مطيع فخر الدين رئيسًا للجنة التضامن الدولي والاجتماعي

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قررالاتحاد الدولي للچودو برئاسة المجرى ماريوس فايزر تعيين المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصرى للچودو والسومو والايكيدو ورئيس الاتحاد الإفريقي للسومو رئيسا للجنه التضامن الدولي والاجتماعي بالاتحاد الدولي، ويعد هذا المنصب الدولي هو الثاني في تاريخ اللعبة بمصر، بأن يتقلد مسئول مصري منصب في الاتحاد الدولي، بعد شوقي شفيق مؤسس اللعبة في الذي تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي منذ نحو ٣٥ عاما، ليعود ويتولى مطيع فخر الدين رئاسة لجنة بالاتحاد الدولي، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة عملها بعد إنتهاء فاعليات دورة الألعاب الأوليمبية رقم ٣٢ التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو الجاري وحتى ٩ أغسطس المقبل.

قال مطيع فخر الدين الزهوى أن رئاسته للجنة التضامن الدولي والاجتماعي بالاتحاد الدولي إعتراف موثق من الاتحاد الدولي للچودو بالدور الذي يلعبه الجودو المصري على كافة المستويات، بعد أن وصل عدد اللاعبين المصريين الَمصنفين عالميا أكثر من عشرة لاعبين في السنوات الأخيرة، فضلا عن تزعم الجودو المصري القارة الأفريقية، بفضل الجهود التي قام بها منذ توليه رئاسة الاتحاد عام ٢٠١٧.

أضاف أن لجنة التضامن الدولي والاجتماعي، لجنة جديدة انشائها الاتحاد الدولي بهدف رفع مستوى اللعبة في دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث، ومدها بالمساعدات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها الاتحاد الدولي للجودو.

المصرى اليوم

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