توماس باخ يوجه طلبًا خاصًا لليابانيين قبل انطلاق الأولمبياد

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طالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الأربعاء بتنظيم "استقبال حار" للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، في إطار الالتزام بالبروتوكولات الصارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقدم المسؤول الألماني هذا الطلب بعد اجتماعه في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، وغيره من المسؤولين عن الحدث الرياضي العالمة، الذين أطلعهم على الإجراءات المتخذة بخصوص تنظيم الأوليمبياد وغيرها من تفاصيل الاستعدادات.

وصرح باخ بأنه تم رصد 3 حالات إيجابية فقط لرياضيين بعد إجراء 8 آلاف اختبار لفحص الإصابة بـ (كوفيد-19) حتى الآن للمشاركين عند وصولهم إلى البلد الأسيوي، كما أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى أن ما يقرب من 85% من الذين سيقيمون في القرية الأولمبية، سيصلون إلى اليابان محصنين، وأن النسبة ترتفع إلى ما يقرب من 100% في حالة أعضاء الهيئة التي يترأسها وموظفين آخرين.

وأضاف:«أطالب الشعب الياباني بأن يرحب ترحيبا حارا بالرياضيين من جميع أنحاء العالم، الذين، مثلهم، تغلبوا على العديد من التحديات، وتدربوا بجدية تامة على مدار سنوات، ويتطلعون إلى هذه اللحظة».

وذكر أن الجميع يسافرون على متن القارب نفسه ويجدفون في الاتجاه ذاته، ويرى باخ أن أولمبياد طوكيو 2020 ستكون تاريخية لأسباب عديدة، من بينها تأجيلها غير المسبوق والتحديات التي واجهتها والمتابعة من جانب "مليارات الأشخاص'' أمام الشاشات.