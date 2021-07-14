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البورصة تمنح مهلة 20 يوما لعرض الشراء الاجباري من المؤسسة العربية المصرفية لبلوم مصر
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الصحيح .. والموعد النهائي
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
لقاء ثقافي ديني أون لاين بالشرقية حول مكافحة الفساد بكافة أنواعه
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
«الهجرة» تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
«تموين الشرقية» : ضبط ٤٨٠ لتر بنزين وزيت سيارات داخل محطة وقود بدون ترخيص
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
«صحة القليوبية»: أكثر من 30 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
40 شركة تتقدم لمناقصات تشغيل و ادارة شركتي نقل الركاب والبضائع
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
الدول العربية تستحوذ علي 55 % من صادرات الصناعات الغذائية
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
رئيس شبين القناطر يناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات في الصرف الصحي (صور)
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:19 مساءً
تراجع إيرادات الأفلام بعد انتهاء إجازة العيد.. و«العارف» في المقدمة
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الاثنين 26 يوليو 2021 12:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
العلم الروسي يرفرف في الفضاء؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 يوليو 2021 02:31 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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