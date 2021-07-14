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فيلم «اوليب» يتصدر .. خبراء التلفزيون يشيدون بمشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١

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فيلم «اوليب» يتصدر .. خبراء التلفزيون يشيدون بمشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١ فيلم «اوليب» يتصدر .. خبراء التلفزيون يشيدون بمشاريع التخرج بإعلام عين شمس دفعة ٢٠٢١

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استضاف قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة د. هبة شاهين نخبة متميزة من المتخصصين في مجال التلفزيون لتحكيم مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة لدفعة ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ضمت لجنة تحكيم المشروعات المقدمة في مجال التلفزيون عددًا من أبرز القامات التلفزيونية في مقدمتهم: أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، و عمرو عابدين رئيس قناة الدراما بالهيئة الوطنية للإعلام، وأحمد عبدالعليم مدير عام البرامج السياحية بالنيل الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام، و فاطمة شعراوي نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالصحيفة.

وضمت مشاريع التخرج لشعبة التلفزيون لعام ٢٠٢١، عدد ٩ أفلام تسجيلية: (ربان، أوليب، ونس، ياقوت، عاشت الأسامي، البوصلة، إِبرام، بين السطور، نُوب).

وقد أثنى د. مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، على تميز قسم الإعلام في مهرجانات الإنتاج الإعلامى، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتعاونهم مع الطلاب لإنتاج مشاريع تخرج هادفة وبناءة تؤكد بصمتها على الساحة الإعلامية.

وأكدت د. هبة شاهين، تميز وتنوع أفكار مشاريع تخرج الطلاب في مجال التلفزيون، خاصة أن عددًا من الأفلام يمس الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن قسم علوم الاتصال والإعلام بجامعة عين شمس، يؤكد جدارته كل عام بكفاءة طلابه وخريجيه من خلال مشاركاتهم في المحافل الإعلامية وحصولهم على المراكز الأولى في الإنتاج الإعلامي بأنواعه المختلفة.

وفى الختام أعلنت لجنة التحكيم المشاريع الفائزة بالمراكز المختلفة: حيث تصدر فيلم «اوليب» قائمة الأفلام بجائزة الإبداع، كما تميز فيلم «البوصلة» في المركز الأول، وفى المركز الثانى فيلم «ربان» وفى المركز الثالث فيلم «بين السطور».

المصرى اليوم

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