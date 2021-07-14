محافظ بني سويف يناقش تقرير قومي المرأة في مجال حل الشكاوى خلال شهرين

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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ،بشأن جهود مكتب شكاوى المراة بفرع بني سويف ،والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك على مدار الشهرين الماضيين،وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

وتبين من التقرير ،الذي أعدته الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 45 شكوى وطلب واستشارات قانونية بمختلف تصنيفاتها، والتي تنوعت ما بين شكاوى خاصة بالتضامن الاجتماعي وتوقف المعاش ومشاكل خاصة بالأحوال الشخصية وشكاوى تنفيذ أحكام خاصة بالنفقة والحضانة والرؤية، بجانب بعض شكاوى خاصة بالعنف والإيذاء البدني وغيرها.

كما نجح فرع المجلس ،من خلال بعض المحامين المتطوعين،في الحصول على 7 أحكام قضائية لصالح سيدات شاكيات،والتي تنوعت ما بين تنفيذ أحكام بالحصول على نفقة وأجور وتفريق، بالإضافة إلى قيام الفرع بتحديث قائمة المحامين المتطوعين بحسب التوزيع الجغرافي للمراكز الإدارية داخل المحافظة،لتنظيم عملية توكيلهم في القضايا لتتناسب مع كم ونوع القضية المحالة وفق التخصص المطلوب،كما قام محامي ومسؤول المكتب بالفرع بإعداد باب عن «الميراث»والذي تم اعتماده كدليل عمل إجرائي وموضوعي لجميع مكاتب الجمهورية من ضمن فروع القانون بهدف توحيد آليات العمل القانوني بكافة فروع المجلس.

وشهدت الفترة المذكورة مشاركة المكتب في العديد من حملات «طرق الأبواب» والتي تم تنفيذها تحت رعاية المحافظ وبإشراف من مقررة الفرع، والتي استهدفت نقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله.

كما تولى المكتب الدفاع عن إحدى الشاكيات بمركز ببا بعد تعرضها للضرب تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة من قبل أحد الشباب أثناء محاولة تحرشه بها ومقاومته، حيث تم انتداب محام للحضور أثناء فتح محضر الاستدلالات بقسم الشرطة وحضور التحقيقات بالنيابة ومتابعة سير وإجراءات المحضر،حتى صدر قرار بضبط المتهم وحبسه على ذمة القضية تمهيداُ وإحالته إلى المحاكمة.

من جهته ثمن المحافظ «د.محمد هاني غنيم»المجهودات التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.