الزراعة: تجديد اعتماد جودة معمل كيمياء الأغذية.. ومنح شهادة نظام إدارة الجودة لـ«بحوث الأغذية»

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية بضرورة التحسين المستمر وتطوير جودة الأداء الفعال للمعاهد والمعامل بالمركز لرفع كفاءة نظم الجودة بالمعاهد والباحثين بمختلف المعاهد والمعامل التابع للمركز.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم تجديد اعتماد جودة معمل كيمياء الأغذية ISO 17025:2017، وأيضًَا منح شهادة نظام إدارة الجودة Quality Management System (ISO 9001:2015) لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية من قبل الشركة الدولية Russian Register Middle East في إدارة المعهد.

وأضاف «عرفات» أنه تم تطبيق معايير الإعتماد والتي شملت الدمج ما بين متطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001/2015 والمتطلبات القانونية واللوائح للارتقاء بأداء البحوث والتدريب (الداخلي والخارجي) من خلال الإنتاج التطبيقي والبحوث والتحاليل لتسهيل التعاون والتنافس مع الجهات الدولية ذات الصلة والتي ترتبط بعمل المعهد في مجال البحوث التطبيقية.

وأكد مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد يواصل سياسة الإعتماد والجودة ضمن خطة رفع كفاءة الباحثين والمعامل التابعة له بما ينعكس على تقديم خدمات بحثية تطبيقية تخدم قطاعات الصناعات الغذائية في مصر وتساهم في تطوير هذه القطاعات التي تساهم في تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عند تصنيعها.